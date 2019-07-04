Опубликовано расследование о доме главы «Роснефти» Сечина в виде буквы «Ж» за 20 млрд рублей

Появилось расследование о новом особняке исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на Рублевке, в поселке Барвиха.

На участке Сечина строятся три здания: гостевой и хозяйские дома, дом для охраны или прислуги. Площадь участка, на котором разместится недвижимость, — 7,8 га. Стоимость земли — 2,2 млрд рублей. Известно, что в хозяйском доме будет пять этажей, два из которых подземные. Примечательно, что хозяйский дом на стройке все называют «жопой», поскольку два подземных этажа построены в виде буквы «Ж». Площадь всех строений на участке Сечина составляет 25 тыс. кв. метров. Стоимость всего комплекса вместе с землей может достигать 20 млрд рублей.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что вопросы, связанные с личной жизнью Сечина, не относятся к компетенции пресс-службы, сообщает Baza.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин мог использовать корпоративные самолеты компании для личных целей.

