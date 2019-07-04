Голикова рассказала о сокращении численности населения в малых городах РФ за последние 15 лет

За последние 15 лет численность населения в малых городах РФ сократилась почти на 1,5 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова связала это с невозможностью получить квалифицированную медицинскую помощь, посетить культурные мероприятия, пройти профессиональное образование и устроиться на достойное место работы.

Отток жителей произошел в том числе из Приволжского федерального округа в пользу Москвы, Санкт-Петербурга и городов Краснодарского края, пишет RNS.

Ранее Голикова констатировала глубокие проблемы страны в области демографии.

«Мы катастрофически теряем население страны. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек», — сказала она.