«Ромир»: две трети россиян не брали кредиты за последний год

Почти две трети россиян (62%) не брали и не выплачивали кредит за последний год. Данные приводит холдинг «Ромир».

Согласно опросу, 21% респондентов сообщили, что за прошедший год брали потребительский кредит, 6% россиян взяли кредит на неотложные нужды, 4% — автокредит, 4% — ипотечный кредит.

Главным фактором при выборе займа остаются процентная ставка (73%) и срок кредита (44%).

Кроме того, 84% опрошенных не собираются в ближайший год брать кредиты, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

Эксперты отмечают, что показатель по гражданам, которые не берут кредит, остается достаточно высоким. Так, в 2017 году он составлял 65%, в 2016 — 60%.

Опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

Напомним, согласно майскому опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов.