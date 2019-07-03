Теодор Курентзис рассказал почему покинул Пермский театр оперы и балета

Греческий и российский дирижёр Теодор Курентзис сообщил, что ушел из Пермского театра оперы и балета из-за конфликта с губернатором

«Когда приехал новый губернатор у нас была острая необходимость сцены и репетиционной базы[…] Новый губернатор Пермского края не только сам не ходил ко мне на премьеры, но даже ассистента не отправлял или министра культуры», — сказал бывший худрук оперного театра в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-проекта.

Он отметил, что региональные власти регулярно предъявляли претензии и направляли финансовые проверки.

Напомним, что Теодор Курентзис объявил об уходе из Пермского театра в июне. Еще два года назад дирижер заявлял, что покинет театр, если власти не построят для него новую сцену.