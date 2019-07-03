Минпромторг предложил ввести нулевой НДС на ремонт судов

Минпромторг РФ разработал предложения по восстановлению судоремонтной и судостроительной отрасли. Для этого предлагается обнулить НДС для соответствующих предприятий.

Эти предложения в министерстве заключили в законопроект. Согласно пояснительной записке к документу, российские судоремонтные и судостроительные верфи потеряли конкурентоспособность в области коммерческого судоремонта.

Отмечается, что к кризису ремонтных предприятий привели разночтения в законодательстве и неоднозначное правоприменение.

«Особенно пострадали судоремонтные предприятия, находящиеся в морских портах и устьевых морских и речных портах, так как российский флот, задействованный в международном судоходстве, в значительной мере предпочел зарубежные верфи», — говорится в документе.

В Минпромторге считают, что нулевая ставка НДС позволит предприятиям судоремонтной отрасли, в том числе военно-промышленного комплекса, применять налоговые вычеты, что положительно скажется на их экономическом положении и конкурентоспособности, в том числе в условиях кризиса подотрасли.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу уже в декабре 2019 года.