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Путин приостановил действие ДРСМД

15:02, 03.07.2019
Путин приостановил действие ДРСМД
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон приостанавливает действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Госдума РФ окончательно приняла закон о приостановке ДРСМД 18 июня, Совфед — 26 июня.

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