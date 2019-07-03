Путин приостановил действие ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон приостанавливает действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Госдума РФ окончательно приняла закон о приостановке ДРСМД 18 июня, Совфед — 26 июня.