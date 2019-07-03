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Происшествия

Опубликовано фото моряков, погибших в Североморске

13:55, 03.07.2019
Опубликовано фото моряков, погибших в Североморске
Фото: twitter.com/BreakingMash

В Сети опубликовано фото, на котором представлены все погибшие в Североморске моряки.

Фото разместил Breaking Mash в своем официальном Twitter.

Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа подводного аппарата.

Происшествия
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