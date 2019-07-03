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МЧС предупредило татарстанцев о грозе и порывистом ветре

14:23, 03.07.2019
МЧС предупредило татарстанцев о грозе и порывистом ветре
Фото: pixabay.com

По информации Гидрометцентра Татарстана, утром и днем 4 июля на территории республики местами возможна гроза и порывистый юго-западный ветер до 16 м/с.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в этом месяце ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Общество Татарстан
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