МЧС предупредило татарстанцев о грозе и порывистом ветре

По информации Гидрометцентра Татарстана, утром и днем 4 июля на территории республики местами возможна гроза и порывистый юго-западный ветер до 16 м/с.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в этом месяце ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

