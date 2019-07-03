Минниханов встретился с президентом группы компаний «Корстон» Анатолием Кузнецовым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с президентом группы компаний «Корстон» Анатолием Кузнецовым.
В рамках встречи стороны обсудили текущую деятельность гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон» в Казани, перспективы дальнейшего развития сотрудничества Татарстана и группы компаний «Корстон», сообщает пресс-служба президента РТ.
Стоит отметить, что на площадке ГТРК «Корстон» часто проходят различного уровня мероприятия, в числе последних — форум ITSF.ОбществоВласть Татарстан
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