Минниханову в рамках выставки ITSF представили «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил выставку технологических решений, которая проходит на полях форума ITSF в Казани.

На площадке ГТРК «Корстон» президенту РТ представили разработку «Умный столб». Она представляет собой опору со съемными модулями и позволяет реализовать комплекс задач: видеонаблюдение, энергоэффективное освещение, покрытие Wi-Fi, улучшение качества мобильной связи. Рустам Минниханов поддержал установку «Умных столбов» на главных городских площадках.



Далее президенту РТ рассказали о решениях в области интеллектуальных транспортных систем от компании Hikvision. Разработка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения и управления транспортной обстановкой в городе. Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов сообщил, что имеется договоренность с Hikvision реализовать в республике совместный пилотный проект.



Также Рустаму Минниханову представили систему видеоаналитики для торговых точек SmartMetrix, программно-аппаратный комплекс промышленной безопасности для сложных условий работы Sprith и другие разработки, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов открыл в ИТ-парке новую площадку для разработки инновационных проектов «Точка кипения — Казань».

