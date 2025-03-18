Песков: Путин и Трамп завершили 2,5-часовой телефонный разговор

Разговор начался около 17:00 по московскому времени. В ходе беседы лидеры России и США обсуждали двусторонние отношения и вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы территориального урегулирования и контроля над атомными электростанциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наилучшим образом проинформирует об итогах разговора.

Это второй разговор между президентами России и США с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.