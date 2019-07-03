Новости происшествий

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Посольство США в РФ выразило соболезнования семьям погибших моряков-подводников

12:19, 03.07.2019
Посольство США в РФ выразило соболезнования семьям погибших моряков-подводников
Фото: mil.ru

— Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время, — такая запись появилась в официальном Twitter посольства США в РФ.

Накануне стало известно, что у Североморска на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31 произошел пожар, погибли 14 моряков. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Глубоководная станция проекта 10831 не несет вооружения и способна погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Она предназначалась для глубоководных спасательных работ, однако станцию также воспринимают как диверсионную.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров