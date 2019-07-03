Посольство США в РФ выразило соболезнования семьям погибших моряков-подводников

— Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время, — такая запись появилась в официальном Twitter посольства США в РФ.

Накануне стало известно, что у Североморска на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31 произошел пожар, погибли 14 моряков. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Глубоководная станция проекта 10831 не несет вооружения и способна погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Она предназначалась для глубоководных спасательных работ, однако станцию также воспринимают как диверсионную.

