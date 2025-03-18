Бастрыкин потребовал доклад о похищении подростка в Казани

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту похищения человека (ст. 126 УК РФ) в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, 17 марта 2025 года в Казани неизвестные избили и увезли подростка на автомобиле. Следственные органы СК России по Татарстану незамедлительно возбудили уголовное дело.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование данного дела под личный контроль и потребовал оперативного доклада о ходе следствия и установленных обстоятельствах произошедшего.