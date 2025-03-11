Атака беспилотника приостановила поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»

Фото: Максим Платонов

Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были временно приостановлены в результате атаки беспилотника, о чем сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом пишет «Интерфакс».

— Из-за ночной атаки беспилотников поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию временно приостановлены, — заявил министр Сийярто.

Он выразил надежду, что ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки и поставки нефти возобновятся к вечеру или концу дня, «если ничего экстраординарного не произойдет».

Согласно информации, полученной от российского Министерства энергетики, остановка поставок связана с ударом по измерительной станции.

В настоящее время ведутся ремонтные работы для устранения последствий атаки и восстановления нормального функционирования нефтепровода. Венгерское правительство находится в контакте с российскими партнерами для оперативного решения проблемы и возобновления поставок нефти.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на Москву, достигло 73. Погибли три мирных жителя.

Рената Валеева