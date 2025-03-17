В Татарстане трое подростков осуждены за угон мотоцикла и автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Спасского района Татарстана поддержала гособвинение в отношении трех несовершеннолетних, признанных виновными в угоне (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба.

Как установил суд, в декабре 2024 года трое подростков 2008, 2009 и 2010 годов рождения, проживающих в поселке Совхоз «Ким» Спасского района, решили совершить ночную поездку в Болгар. Сначала они угнали мотоцикл у односельчанина, но, опасаясь внимания полиции, бросили транспортное средство в лесу. Утром, узнав о том, что родители заявили об их пропаже, подростки вернулись к мотоциклу, однако по дороге у них закончился бензин.

Добравшись домой попутным транспортом, двое из подростков, боясь наказания, угнали автомобиль Niva у другого соседа. Попытка скрыться завершилась аварией — водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. На месте происшествия подростков задержала полиция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд назначил одному из соучастников штраф в размере 20 тыс. рублей, двум другим — по 30 тыс. рублей.

Кроме того, по решению суда родители двух подростков обязаны возместить ущерб владельцу поврежденного автомобиля на сумму более 500 тыс. рублей каждый.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Верховным судом Татарстана вынесен приговор троим местным жителям, признанным виновными в совершении диверсии на объекте железнодорожного транспорта (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Рената Валеева