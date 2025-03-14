Казанского таксиста, который сбил 11 человек, просят отправить в СИЗО
В Приволжском райсуде Казани рассмотрят ходатайство следователя МВД Татарстана о водворении таксиста Евгения Крусева в СИЗО в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Напомним, в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы.
Водитель такси Евгений Крусев утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Примечательно, что уголовные дела о грубом нарушении правил дорожного движения по данной истории возбудили и в СК, и МВД Татарстана. Однако в итоге расследование было доверено Главному следственному управлению МВД республики, поскольку данная категория преступлений подследственна именно органам внутренних дел. Несколько дней назад Крусева арестовали на 15 суток за употребление наркотиков.
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