Российские военные освободили населенный пункт Горького в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Горького в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики, — сообщается в сводке министерства.
Напомним, что недавно подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области.
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