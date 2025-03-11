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Происшествия

Российские военные освободили населенный пункт Горького в ДНР

14:49, 11.03.2025
Российские военные освободили населенный пункт Горького в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Горького в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики, — сообщается в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что недавно подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области.

Матвей Гавриков

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