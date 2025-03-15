В казанском многоэтажном доме произошел пожар — скончался мужчина
В Казани в квартире на 5-м этаже девятиэтажки на улице Завойского, 16 произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарные обнаружили в квартире мужчину без сознания — его передали медикам. Однако реанимационные действия результата не дали, врачи констатировали смерть 53-летнего мужчины.
Пожарные ликвидировали возгорание б/у вещей и мебели на площади 5 квадратных метров.
Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.
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