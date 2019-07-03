В мэрии Уфы подвели итоги «инвестчасов» за первое полугодие 2019 года

Девять инвестиционных проектов были реализованы в Уфе по итогам «инвестчасов» за первое полугодие 2019 года. Об этом заявил вице-мэр города Илгиз Насыртдинов на оперативном совещании в администрации Уфы.

По его словам, объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 13,4 млрд рублей, что почти на 470 млн рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент наиболее крупными реализуемыми инвестиционными проектами в Уфе являются строительство цеха поливитаминных драже и реконструкция здания ООО «НИИ Транснефть».

Кроме того, в этом году на реконструкцию производственных мощностей и на техническое перевооружение «Башкирэнерго» и «БашРТС», УППО, УАПО и УМПО будет выделено около 6 млрд рублей.

Напомним, в Башкирии запустят завод по производству геотекстиля за 750 млн рублей.