В Башкирии запустят завод по производству геотекстиля за 750 млн рублей

В Башкирии появится первое в России производство по выпуску геотекстиля. Об этом было заявлено на хабировском «инвестчасе» во вторник, 16 апреля.

Запустить новое предприятие намерено научно-производственное объединение «Славрос». Завод расположится в Благовещенске. Сейчас Россия закупает геотекстиль исключительно за рубежом, рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Инвестиции в новое производство составят порядка 750 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии откроется первый в России центр генетики и селекции коз.