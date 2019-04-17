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В Башкирии запустят завод по производству геотекстиля за 750 млн рублей

08:40, 17.04.2019
В Башкирии запустят завод по производству геотекстиля за 750 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Башкирии появится первое в России производство по выпуску геотекстиля. Об этом было заявлено на хабировском «инвестчасе» во вторник, 16 апреля.

Запустить новое предприятие намерено научно-производственное объединение «Славрос». Завод расположится в Благовещенске. Сейчас Россия закупает геотекстиль исключительно за рубежом, рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Инвестиции в новое производство составят порядка 750 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии откроется первый в России центр генетики и селекции коз.

Справка

Геотекстиль — это материал, произведенный из синтетических полиэфирных или полипропиленовых волокон, тканым или нетканым методом. Качественный геотекстиль отличается высокими эксплуатационными качествами и довольно длительным сроком службы. Применяется при строительстве и ремонте железнодорожных и трамвайных путей, автострад, спортивных сооружений и так далее.

Бизнес Башкортостан
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