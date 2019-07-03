«Татнефть» и словацкая Slovnaft подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Татнефть» и предприятие по переработке сырой нефти (НПЗ) Slovnaft, расположенное в Братиславе (Словакия), договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение было подписано двумя компаниями в Татарстане.

В рамках документа определены возможные направления развития совместных проектов по производству биокомпонентов для моторных топлив, модифицированного дорожного битума и смазочных материалов.

Slovnaft входит в число наиболее технологически оснащенных нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Так, доля оптового рынка моторных топлив предприятия в Словакии составляет более 60%, в Чехии и Австрии — около 20%, уточнили в пресс-службе «Татнефти».

В Министерстве промышленности и торговли РТ отметили, что это первый визит в Татарстан делегации Словакии в расширенном составе, куда вошли парламентарии и руководители промышленных предприятий. Всего — более 50 человек.

Напомним, «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу нефти на 3,8%.