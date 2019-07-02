«Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу нефти на 3,8%

По итогам первого полугодия 2019 года группа «Татнефть» добыла 14,829 млн тонн нефти. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в июне было добыто 2,519 млн тонн.

ПАО «Татнефть» за шесть месяцев добыло 14,667 млн тонн (+3,9%), в июне — 2,494 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

На лицензионных участках за пределами РТ в июне добыто 26,3 тыс. тонн, за шесть месяцев — 162,6 тыс. тонн.

Напомним, что за первые пять месяцев «Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,4%, до 12,3 млн тонн.