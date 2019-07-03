Конкурсный управляющий Евгении Даутовой не смог выявить признаки ее преднамеренного банкротства

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Конкурсный управляющий бывшего главы банка «Спурт» Евгении Даутовой Михаил Павлов сообщил, что на 2 июля невозможно провести проверку наличия и отсутствия признаков ее преднамеренного банкротства из-за недостаточности документов, необходимых для проведения проверки.

В то же время проверка на предмет выявления признаков фиктивного банкротства не проводилась из-за того, что дело о банкротстве Даутовой возбуждено по заявлению третьего лица — Внешэкономбанка, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, 20 февраля Арбитражный суд Республики Татарстан ввел в отношении бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой процедуру реструктуризации задолженности.

Таким образом, суд счел обоснованным заявление ВЭБа о признании Даутовой несостоятельной. Финансовым управляющим назначен член СРО «Меркурий» Михаил Павлов. Заседание по рассмотрению дела о признании Даутовой банкротом назначено на 15 августа.