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Скончался создатель Ford Mustang, автор книги «Карьера менеджера» Ли Якокка

09:10, 03.07.2019
Скончался создатель Ford Mustang, автор книги «Карьера менеджера» Ли Якокка
Фото: picryl.com

В Лос-Анджелесе умер известный автомобильный менеджер Лидо Энтони «Ли» Якокка. Ему было 94 года.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на его дочь, причиной смерти стали осложнения из-за болезни Паркинсона.

С 1946 по 1978 года Ли Якокка был президентом компании Ford. Там он разработал популярный автомобиль Ford Mustang. С 1978 по 1995 годы возглавил корпорацию Chrysler. Якокка является автором нескольких автобиографических бестселлеров, в том числе «Карьера менеджера».

Происшествия
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