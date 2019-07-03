Скончался создатель Ford Mustang, автор книги «Карьера менеджера» Ли Якокка

В Лос-Анджелесе умер известный автомобильный менеджер Лидо Энтони «Ли» Якокка. Ему было 94 года.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на его дочь, причиной смерти стали осложнения из-за болезни Паркинсона.

С 1946 по 1978 года Ли Якокка был президентом компании Ford. Там он разработал популярный автомобиль Ford Mustang. С 1978 по 1995 годы возглавил корпорацию Chrysler. Якокка является автором нескольких автобиографических бестселлеров, в том числе «Карьера менеджера».