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В России завершилось создание проекта вертолета «Минога»

05:48, 03.07.2019
В России завершилось создание проекта вертолета «Минога»
Фото: pixabay.com

Российский холдинг «Вертолеты России», входящий в «Ростех», завершил разработку эскизного проекта нового палубного вертолета «Минога». Об этом заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, документы были приняты. Он подчеркнул, что это «не научно-исследовательская работа, это результат эскизно-технического проекта».

«Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу», — цитирует Богинского ТАСС.

Более детальных подробностей разработки он не привел. Также глава холдинга добавил, что «это будет абсолютно новая машина».

Предположительно, вертолет «Минога» будет запущен в серийное производство примерно через 10 лет.

Ранее сообщалось, что первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году.

ПромышленностьОПК
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