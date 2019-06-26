Первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году

Два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15-20 вертолетов, планируют впервые построить в России.

В рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, аванпроект уже подготовлен, техническое проектирование вертолетоносцев начнется в следующем году, строительство головного корабля намечено на 2021 год.

Минобороны РФ пока не определило основных исполнителей работ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Добавим, вертолетоносец является разновидностью авианосцев. Он специально предназначен для несения вертолетов. В связи с этим вертолетоносец не имеет самолетного взлетно-посадочного оборудования.

Ранее сообщалось, что Минобороны примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна», поставка машин в армию запланирована на 2022 год.