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Первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году

08:58, 26.06.2019
Первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году
Фото: pixabay.com

Два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15-20 вертолетов, планируют впервые построить в России.

В рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, аванпроект уже подготовлен, техническое проектирование вертолетоносцев начнется в следующем году, строительство головного корабля намечено на 2021 год.

Минобороны РФ пока не определило основных исполнителей работ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Добавим, вертолетоносец является разновидностью авианосцев. Он специально предназначен для несения вертолетов. В связи с этим вертолетоносец не имеет самолетного взлетно-посадочного оборудования.

Ранее сообщалось, что Минобороны примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна», поставка машин в армию запланирована на 2022 год.

ПромышленностьОПК
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