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С сегодняшнего дня российские перевозчики повышают топливный сбор на рейсах в Турцию

03:33, 03.07.2019
С сегодняшнего дня российские перевозчики повышают топливный сбор на рейсах в Турцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 3 июля, вступает в силу решение российских чартерных перевозчиков поднять топливный сбор для рейсов в Турцию. Он вырастет с 35 до 40 евро.

Так сбор повысят AZUR air, Nordwind, Pegas Fly, «ИрАэро», Red Wings, Royal Flight и «Уральские авиалинии».

Об этом стало известно от крупных туроператоров, разославших письма с предупреждения агентствам.

Сбор повысят и турецкие авиакомпании. Они намерены поднять его с 40 до 45 евро.

При этом туроператоры подчеркивают, что стоимость вырастет незначительно и больших изменений на рынке не предвидится.

Ранее в «Аэрофлоте» предупредили о намерении повысить топливный сбор на внутренних и международных рейсах. Последние перевозчик также решил поднять на 5 евро.

БизнесТранспорт
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