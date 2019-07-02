С сегодняшнего дня российские перевозчики повышают топливный сбор на рейсах в Турцию

Сегодня, 3 июля, вступает в силу решение российских чартерных перевозчиков поднять топливный сбор для рейсов в Турцию. Он вырастет с 35 до 40 евро.

Так сбор повысят AZUR air, Nordwind, Pegas Fly, «ИрАэро», Red Wings, Royal Flight и «Уральские авиалинии».

Об этом стало известно от крупных туроператоров, разославших письма с предупреждения агентствам.

Сбор повысят и турецкие авиакомпании. Они намерены поднять его с 40 до 45 евро.

При этом туроператоры подчеркивают, что стоимость вырастет незначительно и больших изменений на рынке не предвидится.

Ранее в «Аэрофлоте» предупредили о намерении повысить топливный сбор на внутренних и международных рейсах. Последние перевозчик также решил поднять на 5 евро.