«Аэрофлот» повысит топливный сбор на внутрироссийские и международные рейсы

С 1 июля авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении топливного сбора на некоторых внутрироссийских и международных рейсах.



По данным перевозчика, размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «эконом» увеличится на 235 рублей — с 2465 до 2700 рублей. На рейсах между Москвой и Якутском он вырастет с 3965 до 4200 рублей.

На рейсах, выполняемых из Москвы и Санкт-Петербурга в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию и обратно, размер топливного сбора увеличится на €5 — с €15 до €20 (с 1080 до 1440 рублей).

Напомним, с 1 апреля «Аэрофлот» поднял топливный сбор на 200 и 400 рублей для экономкласса и бизнес-класса соответственно.