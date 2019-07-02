Путин отправил Шойгу в Североморск для изучения причин трагедии на подводном судне

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Он поручил главе военного ведомства отправиться в Североморск для более детального изучения причин трагедии на глубоководном аппарате.

«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — передает ТАСС слова Путина.

Глава государства также поручил Шойгу доложить о ситуации по возвращении.

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара и поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Он также рассказал, что среди погибших на пожаре моряков семеро были капитанами первого ранга. Также двое имели звание Героя России. Глава государства подчеркнул, что это «большая потеря для флота, да и вообще для армии».