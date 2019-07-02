В Башкирии нашли кости древнего шерстистого носорога

Биологи геопарка «Янган-Тау» во время сплава по реке Ай в Башкирии нашли более 10 костных останков древних животных.

Среди них были кости древнего шерстистого носорога, пишет «Интерфакс» со ссылкой на участницу сплава, кандидата биологических наук Полину Полежанкину.

«Уже определены кости шерстистого носорога. Это древний вид, обитавший на территории современной России и, в частности, Башкирии», — сказала она.

Принадлежность остальных останков определит палеонтолог, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрРАН Дмитрий Гимранов. Он будет в геопарке во второй половине июля.



Ранее в Индонезии нашли самый древний рисунок животного.