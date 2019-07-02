Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 18

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Instagram сообщил, что число погибших из-за паводка в регионе выросло до 18 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек.

Вчера сообщалось, что количество погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12. В регионе был введен режим ЧС.

Предварительная оценка ущерба от паводка в Иркутской области станет известна 3 июля. Особое внимание специалисты при оценке ущерба от паводка будут уделять жилью — сколько утрачено, сколько подлежит восстановлению. Отдельно специалисты изучат социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения.