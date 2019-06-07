Дивиденды российских публичных компаний вырастут до рекордных 3,1 трлн рублей

По итогам 2018 года российские публичные компании выплатят дивиденды в объеме 3,13 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырастет в 1,5 раза.

Резкий рост обеспечили компании с госучастием, пишет «Коммерсант». Так «Газпром» более чем в два раза повысил дивиденды и выплатит за прошлый год 393,2 млрд рублей. Сбербанк решил поднять планку на 30% и выплатить дивиденды в объеме 361,4 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает «Роснефть», нарастившая объем дивидендов в 2,5 раза, до 274,6 млрд рублей.

Среди частных компаний лидером стал «Норильский никель». Он увеличил дивиденды на 88% и выплатит по итогам 2018-го 248,2 млрд рублей.

Газета связывает рост дивидендов в госкомпаниях с неформальным требованием Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли.

Аналитики отмечают, что дивидендная доходность российских компаний остается самой высокой среди развивающихся стран. Причем в ближайшие год-два такое положение сохранится.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил резко против предложения ОАО «РЖД» выплатить дивиденды имуществом. Предлагалось, что компания передаст в бюджет имущество на 20 млрд рублей.

