После вмешательства прокуратуры в Татарстане устранили нарушения в работе автошкол

После вмешательства прокуроров существенные нарушения в работе автошкол удалось устранить в Татарстане, Тыве, Алтайском крае, Нижегородской области и некоторых других регионах.

Об этом рассказал первый замгенпрокурора Александр Буксман на заседании коллегии по вопросам надзора в сфере безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС. Буксман особо обратил внимание, что прокуроры выявили многочисленные нарушения в работе автошкол как минимум в 20 субъектах страны. Из-за начинающих водителей в прошлом году случилось почти 10 тыс. ДТП. В связи с этим региональным прокурорам поручили проверить работу автошкол.

Например, нарушения были обнаружены в автошколах на Алтае, в Кабардино-Балкарской республике, Оренбургской и Пензенской областях.

Напомним, ранее ГИБДД России предложила переобучать водителей, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.

