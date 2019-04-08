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ГИБДД предложила переобучать водителей-новичков, попавших в аварию

13:17, 08.04.2019
ГИБДД предложила переобучать водителей-новичков, попавших в аварию
Фото: Максим Платонов

ГИБДД России предложила переобучать водителей, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.

Как сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, на данный момент никаких нормативно-правовых актов по этому вопросу нет.

«Но эти вопросы прорабатываются», — отметил он, его слова приводит ТАСС.

Напомним, с 7 апреля Госавтоинспекция ужесточила контроль за автошколами по всей стране. Изменения обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД основные программы обучения. Среди других нововведений — наличие официального сайта у автошкол.

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