ГИБДД предложила переобучать водителей-новичков, попавших в аварию
ГИБДД России предложила переобучать водителей, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Как сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, на данный момент никаких нормативно-правовых актов по этому вопросу нет.
«Но эти вопросы прорабатываются», — отметил он, его слова приводит ТАСС.
Напомним, с 7 апреля Госавтоинспекция ужесточила контроль за автошколами по всей стране. Изменения обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД основные программы обучения. Среди других нововведений — наличие официального сайта у автошкол.ОбществоВласть
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