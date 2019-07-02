В Татарстане 730 предприятий заявились на электронной площадке по продвижению местной продукции

Фото: Роман Хасаев

Уже 23 района Татарстана включились в работу созданной в республике в мае 2019 года электронной системы продвижения на рынки продукции, производимой в Татарстане. Об этом сообщил на брифинге в кабмине гендиректор АО «Агентство по госзаказу РТ» Яков Геллер.

Система, создание которой имело целью стимулировать экономический рост Татарстана, работает с 7 мая. В нее на данный момент включились 730 местных предприятий, которые производят свыше 650 наименований продукции.

За первый месяц работы системы, по словам Геллера, через этот агрегатор прошло 20 сделок.