СМИ: в «школу губернаторов» впервые вошло много силовиков

В этом году в программу по подготовке кадрового резерва (так называемую «школу губернаторов») впервые попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.

Как сообщает РБК, 29 июня на Гребном канале в Москве участники «школы губернаторов» состязались в гонках на лодках. Среди них были заместитель председателя СКР Игорь Краснов, заместители генпрокурора Андрей Кикоть и Дмитрий Демешини и другие.

Также участниками школы стали представители администрации президента РФ, правительства, Совфеда, Госдумы, несколько врио глав регионов и т. д.

Стоит отметить, что 11 выпускников программы кадрового резерва стали главами регионов, среди них Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область). Выходец из Татарстана Артем Здунов стал премьером Дагестана. Также президентский тренинг для будущих губернаторов прошли и.о. главы Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и Игорь Носов, ставший в прошлом году заместителем губернатора Нижегородской области.