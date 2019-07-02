В казанский «Химград» инвестируют более миллиарда рублей

В развитие инфраструктуры технополиса «Химград» в 2019 — 2021 гг. будет инвестировано 1,033 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил журналистам на брифинге в Кабмине министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

500 млн рублей из общей суммы будет выделено из федерального бюджета, 117,3 млн рублей — из бюджета Республики Татарстан, 415,8 млн рублей — внебюджетные средства.



Ожидается, что развитие инфраструктуры позволит привлечь на территорию парка «Химград» еще 47 резидентов, которые создадут более 400 новых рабочих мест.



Ранее «Реальное время» писало о строительстве в «Химграде» новых производственных корпусов.

