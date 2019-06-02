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Кустурица намерен снять фильм о Чингисхане по книге Айтматова

22:25, 02.06.2019
Кустурица намерен снять фильм о Чингисхане по книге Айтматова
Фото: kremlin.ru

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане. Об этом он заявил в рамках международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске.

По его словам, фильм будет основан на книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.

«У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Также Кустурица добавил, что ряд сцен намерен снять на Кавказе.

Напомним, ранее Кустурица посвятил песню Шойгу.

ОбществоКультура
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