Кустурица намерен снять фильм о Чингисхане по книге Айтматова

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане. Об этом он заявил в рамках международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске.

По его словам, фильм будет основан на книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.

«У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Также Кустурица добавил, что ряд сцен намерен снять на Кавказе.

Напомним, ранее Кустурица посвятил песню Шойгу.