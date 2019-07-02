Сегодня ожидается полное солнечное затмение

Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.

Как сообщалось на сайте Московского планетария, затмение должно пройти в 22:23 по московскому времени. В это время не нашей стороне планеты Солнца уже не будет видно.

«Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине», — говорится в сообщении ученых.

Отмечается, что в 2019 году должны состояться три солнечных и два лунных затмения. Из них в России будет не видно именно сегодняшнее.

Затмения Солнца и Луны можно наблюдать раз в шесть месяцев. Во время затмений Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное. Длительность полных затмений Солнца, при котором солнечный диск скрыт полностью, не превышает семи с половиной минут, затмение, при которых Луна закрывает большую часть Солнца (частное затмение), может длиться до двух часов.