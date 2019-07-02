День в истории: день спортивного журналиста, отделение Америки от Великобритании и начало Крымской войны
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 2 июля:
- В этот день в 1776 году Континентальный конгресс в Филадельфии решил, что американские штаты должны отсоединиться от Великобритании. Через два дня была принята Декларация о независимости.
- В 1853 году началась Крымская война.
- В 1994 году вступил в силу ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
- В 2002 году завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Его удалось осуществить Стиву Фоссету.
- 2 июля отмечается День спортивного журналиста, поскольку именно в этот день в 1924 году была создана Международная ассоциация спортивной прессы.
- Также дата знаменательна тем, что 2 июля родились немецкий писатель Герман Гессе (1877 г.) и французский модельер Пьер Карден (1922 г.).
- Кроме того, 2 июля скончался министр иностранных дел СССР и председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко.
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