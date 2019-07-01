В Финляндии погиб депутат из Елабуги, замгендиректора по закупкам «Эссен» Виталий Дерягин

30 июня трагически погиб депутат городского совета Елабуги, заместитель генерального директора по закупкам АО «Эссен Продакшн АГ» Виталий Дерягин. Он умер во время соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 FINLAND в Финляндии.

Известно, что он утонул во время плавательного этапа в озере, сообщили источники «Реальному времени». Полиция изучает версию о нарушении в организации соревнования, в котором участвовали 1 800 человек.

43-летний Дерягин активно занимался спортом, принимал участие в лыжных марафонах, ездил на соревнования в Мурманск, участниками которых стали полторы тысячи человек.

Виталий Дерягин — профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту, окончил Камский государственный институт физической культуры.

У Виталия осталась семья, двое детей.