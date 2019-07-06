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Минниханов примет участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв»

05:11, 06.07.2019
Минниханов примет участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв»
Фото: tatarstan.ru

6 июля состоится Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв». Планируется, что в нем примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Самарскую область, где состоялся X Всероссийский сельский Сабантуй.

Мероприятие прошло в селе Камышла Самарской области. В селе Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

ОбществоВласть Татарстан
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