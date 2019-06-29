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Минниханов посетит Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

08:56, 29.06.2019
Минниханов посетит Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Самарскую область, где состоится X Всероссийский сельский Сабантуй.

Мероприятие состоится в селе Камышла Самарской области. После приезда в село Рустам Минниханов планирует принять участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

Кроме того, в рамках визита президента РТ в Самарскую область ожидается подписание соглашения между Республикой Татарстан и Самарской областью, которое предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что в начале июня Рустам Минниханов принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске.

ОбществоВласть Татарстан
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