Минниханов посетит Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Самарскую область, где состоится X Всероссийский сельский Сабантуй.



Мероприятие состоится в селе Камышла Самарской области. После приезда в село Рустам Минниханов планирует принять участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

Кроме того, в рамках визита президента РТ в Самарскую область ожидается подписание соглашения между Республикой Татарстан и Самарской областью, которое предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в начале июня Рустам Минниханов принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске.

