Леонид Алехин ушел с поста гендиректора «ТАНЕКО»

Генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста, сообщил источник «Реального времени» в компании.

«Он сам написал заявление об уходе», — уточнил источник.

В настоящее время руководство предприятием осуществляет Айдар Хисматуллин, заместитель генерального директора (по эксплуатации) — директор нефтеперерабатывающего завода. Хисматуллин назначен и. o. гендиректора «ТАНЕКО».

Как сообщало «Реальное время», с 2019 года «Татнефть» начнет планово сокращать инвестиции в «ТАНЕКО» в связи с завершением строительства комплекса. В 2018-м были введены в строй пять новых технологических установок: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплекс производства ароматики и второй ЭЛОУ-АВТ, мощностью 6 млн тонн в год. Освоено порядка 29 млрд рублей. В июне этого года на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» стартовало комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин. План развития проекта «ТАНЕКО» рассчитан до 2026 года.

