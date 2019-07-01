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Леонид Алехин ушел с поста гендиректора «ТАНЕКО»

11:44, 01.07.2019
Леонид Алехин ушел с поста гендиректора «ТАНЕКО»
Фото: prav.tatar.ru

Генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста, сообщил источник «Реального времени» в компании.

«Он сам написал заявление об уходе», — уточнил источник.

В настоящее время руководство предприятием осуществляет Айдар Хисматуллин, заместитель генерального директора (по эксплуатации) — директор нефтеперерабатывающего завода. Хисматуллин назначен и. o. гендиректора «ТАНЕКО».

Как сообщало «Реальное время», с 2019 года «Татнефть» начнет планово сокращать инвестиции в «ТАНЕКО» в связи с завершением строительства комплекса. В 2018-м были введены в строй пять новых технологических установок: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплекс производства ароматики и второй ЭЛОУ-АВТ, мощностью 6 млн тонн в год. Освоено порядка 29 млрд рублей. В июне этого года на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» стартовало комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин. План развития проекта «ТАНЕКО» рассчитан до 2026 года.

Справка

Леонид Алехин родился в 1955 году в Чапаевске (Куйбышевская область). Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.К. Кирова. В 2000—2002 гг. возглавлял нижнекамский филиал ООО «Татнефть-Нижнекамск», в 2002 году был назначен первым заместителем генерального директора, директором по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ». В 2002—2003 гг. занимал должность директора завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим», с 2003-го по 2012 год — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез». В июне 2012 года Леонид Алехин возглавил ОАО «ТАНЕКО».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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