Председателем набсовета «Уралсиба» стал Евгений Коган

Наблюдательный совет банка «Уралсиб» принял решение назначить председателем Евгения Когана.

Решение было принято на заседании наблюдательного совета 28 июня, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

На этом посту Евгений Коган сменил своего отца Владимира, который умер 20 июня. Ранее он был членом правления банка.

Напомним, Владимир Коган, владелец банка «Уралсиб», скончался в возрасте 56 лет. Коган прошел путь от банкира до одного из богатейших чиновников России, а затем снова вернулся в банковское дело — и вернул «Уралсиб», находившийся на грани краха, в топ банковских рейтингов. «Реальное время» подробно рассказывает историю Когана и его банка.