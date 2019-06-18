Социологи узнали, как россияне относятся к службе в армии

Большинство жителей России (60%) заявили, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Данные приводит «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня более чем за 10 лет — с 1997 года. За все это время показатель не превышал отметку в 44%.

Также 24% граждан называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, 12% респондентов считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», пишет РБК со ссылкой на исследование.

Кроме того, треть жителей России (31%) выступили за полный переход на контрактную армию, 17% — за укомплектованную призывниками, половина (49%) — за смешанный вариант.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что каждый третий россиянин ассоциирует слово «Россия» с великой державой.