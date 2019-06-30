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Промышленность

Чемезов назначил гендиректора нового холдинга «Ростеха»

11:58, 30.06.2019
Чемезов назначил гендиректора нового холдинга «Ростеха»
Фото: kremlin.ru

Генеральным директором АО «Корпорация «Росхимзащита», которая в конце 2018 года вошла в состав «Ростеха», назначен бывший глава ЦНИИП при Минстрое России Марат Чабдаров. Он сменил на этом посту Константина Стяжкина.

Как уточнил источник «РИА Новости» в промышленности, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 27 июня подписал приказ о досрочном прекращении полномочий Константина Стяжкина на посту АО «Корпорация «Росхимзащита» и о назначении на эту должность Чабдарова.

Экс-главе ЦНИИП при Минстрое России на новом рабочем месте предстоит заняться улучшением операционных показателей корпорации, реализацией мероприятий в области импортозамещения иностранных комплектующих, а также выходом на внешние рынки с продукцией отечественного производства.

В «Ростехе» агентству подтвердили назначение Марата Чабдарова гендиректором АО «Корпорация «Росхимзащита».

Промышленность
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