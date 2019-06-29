«Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами

Российский лоукостер «Победа» может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.

В авиакомпании уточнили, что ее представители должны принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

«Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки», — сообщил источник перевозчика ТАСС.

Отмечается, что новая партия самолетов Boeing 737 должна начать поступать в ноябре. Предварительно, из-за визовой проблемы сроки могут быть изменены.

Ранее сообщалось, что «Победа» отказалась от прямых перелетов из Перми в Турцию.