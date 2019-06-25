«Победа» отказалась от прямых перелетов из Перми в Турцию

Российская авиакомпания «Победа» решила отказаться от выполнения перелетов по маршрутам Пермь — Анталья и Пермь — Стамбул. Об этом свидетельствуют данные в материалах Росавиации.

Ранее лоукостер получил допуски на полеты в Турцию, но не воспользовался разрешениями. При этом регулярный рейс в Анталью был отменен за несколько дней до старта программы, пишет «Коммерсант».

Предполагалось, что полеты из Перми в Анталью будут осуществляться четыре раза в неделю.

Ранее сообщалось, что авиарейсы из Перми в Прагу могут запустить уже этой осенью.