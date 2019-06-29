В РПЦ предложили изучать священные тексты на школьных уроках литературы

Российским школьникам следует знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, остался позади тот период, когда на полках каждого государственного учреждения стояли собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

«К сожалению, в рамках школьного курса одиннадцатилетнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям», — заявил Иларион в рамках программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит также вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что молодым людям обратиться к религиозным текстам, так как они несут очень существенную нравственную нагрузку.

Напомним, ранее РПЦ выступила против оснащения видеокамерами помещений храмов и монастырей.